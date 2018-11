Nijmeegse Floris (13) benoemd tot kinderminister: ‘Ik ben niet op mijn mondje gevallen’

‘Niet op mijn mondje gevallen’

Floris, leerling van het Kandinsky College in Molenhoek en fanatiek ijshockeyer bij de Nijmegen Devils en het Nederlandse jeugdteam, is trots op zijn benoeming: ,,Een week of twee geleden kreeg ik de vraag of ik interesse had om kinderminister te worden. Ik heb tijdens de Vierdaagse al eens als verslaggever van de Kindercorrespondent (een journalistieke organisatie die kinderen een stem wel geven, SF) gewerkt. Omdat ik niet op mijn mondje ben gevallen, is dat schijnbaar blijven hangen. Ze vinden dat ik goede vragen kan stellen.”