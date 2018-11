Nijmeegse Floris (13) benoemd tot kinderminister

NIJMEGEN/DEN HAAG - Hij is nog maar 13, maar is nu al minister. Floris Vooren uit Nijmegen is vandaag, op de Internationale Dag van de rechten van het Kind, door minister Bruno Bruins benoemd tot kinderminister.

En er zijn nog twee kinderbewindspersonen aangesteld: de 13-jarige Mariam Yousfi is door minister Hugo de Jonge aangewezen als kinderminister en de 15-jarige Mookie Saluna mag van staatssecretaris Paul Blokhuis kinderstaatssecretaris zijn. De kinderbewindspersonen zullen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een jaar lang helpen het beleid beter en kindvriendelijker te maken met slimme tips en praktische adviezen.

De Nijmeegse Floris Vooren speelt in het nationale ijshockeyteam en zit op het Kandinsky College in Molenhoek, een vmbo-school gericht op sport en dienstverlening. Floris wandelde ook de Nijmeegse Vierdaagse waar hij met het #Vteam aandacht vroeg voor vriendschap, vrede en vrijheid. Als kinderminister voor minister Bruno Bruins wil hij laten zien wat sport voor hem en andere kinderen betekent. Hij gaat zich vooral bezighouden met topsport en talentontwikkeling in het kader van het Sportakkoord.

Meer luisteren

Mariam Yousfi zit in een brugklas en was enthousiast kinderburgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel. Ze vindt het belangrijk dat volwassenen en politici meer naar kinderen luisteren. Ze gaat minister Hugo de Jonge onder andere adviseren over de vraag hoe we jonge mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.

En Mookie Saluna uit Almere presenteerde tweemaal de Nationale Kinderherdenking op 4 mei, is enthousiast acteur en zit in het VMBO-eindexamenjaar. Hij zet zich in voor andere kinderen omdat hij graag wil laten zien dat je ook als je ziek bent je dromen kunt waarmaken. Mookie gaat Paul Blokhuis adviseren over hoe we kinderen thuis maar ook op school gezonder kunnen laten eten en drinken en over hoe we kinderen kunnen betrekken bij herdenken.