Nijmeegse ‘groene rakker’ baalt van vieze lucht in de stad

‘Meet Other Students’ is geen datingapp, maar een ontmoe­tings­plat­form

20 juni NIJMEGEN - Medestudenten ontmoeten om samen te sporten, wandelen of iets te drinken? Het kan via de website ‘Meet Other Students’, bedacht door Stijn Rademaker (27). Het platform is sinds kort actief. ,,Het is niet bedacht om de eenzaamheid onder studenten op te lossen, maar het zou wel mooi meegenomen zijn”, zegt Rademaker.