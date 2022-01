Nijmeegse horecazaken openen zaterdag sowieso de deuren: ‘We zien wel wat er dan gebeurt’

De nieuwe horecagelegenheid aan de Weurtseweg in Nijmegen-West is afgelopen week al opengegaan voor afhaal. Keurig volgens de regels dus. Voor aankomend weekend stond de officiële opening gepland. En die gaat er komen, zegt Schoenaker: ,,We gooien de deuren open, we zien wel wat er dan gebeurt.”

De huidige lockdown knelt aan alle kanten, nu de nieuwe Omikron-variant nauwelijks voor ziekenhuisopnames zorgt én andere landen niet op slot zijn. Het kabinet wil daarom versoepelen, maar doet dat voorzichtig. Uit gelekte maatregelen blijkt onder meer dat winkels weer open mogen op afspraak en contactberoepen weer doorgang mogen vinden.

Actiebereidheid

Maar de horeca krijgt naar alle waarschijnlijkheid nog geen ruimte. Schoenaker: ,,Volstrekt onbegrijpelijk. Hoe lang moeten we dan nog wachten? Twee weken, twee maanden? Het is nu gewoon klaar.”

Volgens de horecaondernemer ontbreekt in Nijmegen de actiebereidheid onder collega’s. ,,Want hoe meer zaken de deuren opengooien, hoe krachtiger we staan. Ik hoor allerlei geluiden uit andere steden waar horecaondernemers aangeven massaal open te gaan dit weekend.”

Ook horecazaak 't Zusje opent zaterdag twaalf tot vier de deuren voor gasten. ‘Lieve gasten, het is mooi geweest’, laat de horecazaak uit Dukenburg weten op Facebook: ‘We kunnen jullie niet langer missen.’

Dennis Dekkers, voorzitter van de Nijmeegse tak van de Koninklijke Horeca Nederland, zei eerder deze week ook al dat ‘de puf om de barricades op te klimmen’ er bij veel horecaondernemers uit is. Wel gaf hij aan dat daar snel verandering in kan komen. ,,Als de winkels open mogen, volgen we als horeca dat voorbeeld.”