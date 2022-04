Nijmeegse investeerder koopt voormalige gluursauna Oase in Nederasselt en denkt aan uitbreiding

Onderzoek naar camera's in sauna's levert geen nieuwe misstanden op

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert nauwelijks misstanden na steekproefsgewijs onderzoek naar camera's in sauna's. Bij de privacywaakhond waren 130 tips binnengekomen over tientallen sauna's waar mogelijk blootopnames zijn gemaakt. Zo bleken er in een sauna in Den Bosch ten minste 69 camera's te hangen.

5 juni