Nijmeegse jongeren willen eind aan avondklok op Waalstrandjes: ‘Vrijheid onnodig beperkt’

Wild West bij kopen van woning: 86 procent boven vraagprijs verkocht in regio

8:01 De woningmarkt in de regio Nijmegen is tussen april en juni verder oververhit geraakt. Er spelen zich Wild West-taferelen af omdat woningzoekenden per se een huis willen kopen. ,,Er wordt niet meer naar de reële waarde van een woning gekeken”, zegt makelaar Rik Vermeulen uit Millingen aan de Rijn. ,,De vraag is nu alleen nog: kan ik het betalen?”