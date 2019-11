Nijmeegse kinderstichting overweegt naamsverandering door in opspraak geraakte DroomWens

Oude Bevrij­dings­mu­se­um Groesbeek wordt weggehapt, ‘een historisch moment’

18 november GROESBEEK - Het is er nog vooral modderig en glad. Er liggen rijplaten, er moet nog even wat zwaar materieel overheen. Er er staan nog een paar containers om de laatste restjes van het oude museum in te dumpen. Maar in het voorjaar moet het terrein voor het Vrijheidsmuseum in Groesbeek een parkachtige uitstraling hebben, zegt museumdirecteur Wiel Lenders. Compleet met terras.