Nijmeegse knikkerbaanbouwer breekt door in Amerika, tv-show sponsort wedstrijd

‘Vrouwen en verzet’ beschrijft een onbekend stuk Nijmeegse geschiede­nis

17:49 NIJMEGEN - Over de rol van vrouwen in het verzet in Nijmegen was weinig bekend. Nu niet meer want Anneke Nolet toont met haar boek aan dat vrouwen bij alle aspecten van het verzet tegen de Duitse bezetter betrokken waren in de regio Nijmegen.