Nijmeegs Heideroosje uitgeroepen tot leukste voetbalcafé van Gelderland

Ruim 3000 café's uit heel Nederland deden mee aan de wedstrijd. Wie in de prijzen wilde vallen, was afhankelijk van de klanten. Die mochten een stem uitbrengen op hun favoriete voetbalkroeg.



Over heel Nederland waren dat er 10.885. Hoeveel stemmen café Heideroosje in de wacht gesleept heeft, zegt Willy Leenders niet te weten. ,,Ach, maakt het uit. Ik ben apetrots op deze titel.’’



,,We hebben toch maar mooi bekende Nijmeegse cafés als De Fiets, De Muts, De Plak en Piet Huisman verslagen’’, vult zus Karin Hendriks aan. Alleen al in Nijmegen deden dertig kroegen aan de wedstrijd mee.’’