Rotgevoel

Maar van alle kanten krijgt ze het advies om bakzeil te halen. 'Dit ga je niet winnen'. En als ze die strijd met LINDA. wel zou winnen, zou het een kwestie van puur geluk zijn. ,,,Anderen zeggen juist dat ik door moet gaan. Maar als ik verlies, moet ik de proceskosten van de tegenpartij betalen. Dat kan best oplopen tot bedragen die ik niet kan betalen.’’



Dus neemt Linda Wilting het zekere voor het onzekere. Deze week haalde de onderneemster de stickers van de zijkanten van de lesauto, en verdween het Linda-logo van haar website.



,,Een rotgevoel geeft het wel’’, zegt de Nijmeegse rijschoolhoudster. Ze heeft nieuwe logo's laten ontwerpen, een stuk of zes varianten. Die heeft ze een tijd geleden naar LINDA. gemaild. Om goedkeuring te krijgen dat een van die ontwerpen wél kan, maar ze heeft nog geen reactie. ,,Misschien is er iets misgegaan. Ik heb daarom vandaag (donderdag) nog een mail gestuurd, dat ik een antwoord wil. Ik moet de auto opnieuw laten bestickeren. Nee, ik krijg geen financiële tegemoetkoming in de kosten die ik moet maken. Dat zou wel netjes geweest zijn.’’



Een woordvoerster van Mood for Magazines, de uitgever van het blad LINDA., laat weten dat de zakelijk en de creatief directeur persoonlijk contact hebben met Nijmeegse Linda over de kwestie. ,,We gaan hier uitkomen, dit lossen we gezamenlijk op. Over een paar weken weten we wat de oplossing is.’’