Nijmeegse kunstenares maakt vrolijke 'stad' van Tupperware

Uit al dat stapelen ontstond uiteindelijk 'een stadse omgeving' van Tupperware, vol menselijke figuren, stedelijke gebouwen en futuristische bouwwerken. ,,Een deel van de stapels bestaat uit robotachtige figuren. Sommige heel kleurrijk en met vrouwelijkere vormen, anderen wat mannelijker. Daarachter zie je flats en andere gebouwen uit de stad'', legt Van de Westelaken uit. Het plateau verderop in de galerie staat in het teken van de toekomst. ,,Dit zijn de echt futuristische gebouwen. Tenminste, dat is wat ik erin zie. Het is geleidelijk zo ontstaan. Ik had helemaal niet de opzet er per se gebouwen en figuren van te maken.’’