Nijmeegse Manon wint miljoen bij loterij: 'Ik speel pas sinds januari mee'

update Voortvluch­ti­ge Nijmeegse scooterdra­ma opgepakt na botsing tegen lantaarn­paal

16:59 NIJMEGEN - De 27-jarige Mohamed el G. uit Nijmegen, die nog een celstraf van dertig maanden moet uitzitten, is maandag bij toeval in Herkenbosch opgepakt. De arrestatie werd verricht nadat de Nijmegenaar een lantaarnpaal omver had gereden in de Limburgse plaats.