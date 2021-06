Nijmeegse Molenweg een van de gevaarlijkste straten van Gelderland: ‘Weg wordt als racebaan gebruikt’

Burgemeester in coronatijd Bruls waarschuwt: ‘Voorkomen dat we binnenkort toch weer op rem moeten trappen’

29 mei NIJMEGEN - Restaurants, theaters en vooral musea: ook persoonlijk is Hubert Bruls blij dat steeds meer onderdelen van de samenleving weer opengaan. Toch waarschuwt Nijmegens burgemeester voor al te optimistisch versoepelen: ,,We moeten niet vlak voor de finish het ravijn in duikelen.”