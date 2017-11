Nijmeegse ondernemer achter hotelplan Koningsbosch is verdachte in strafzaak

De Nijmeegse initiatiefnemer Saïd B. van ‘Hiltonhotel’ Koningsbosch is verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek. Dat blijkt uit documenten die dagblad De Limburger heeft ontvangen van de gemeente Echt-Susteren.

Integriteitsbureau Bibob waarschuwde de gemeente Echt-Susteren eerder dat er ‘ernstig gevaar’ bestaat dat het hotel wordt gefinancierd met crimineel geld. Iets dat stellig wordt ontkend door B.

Uit woensdag gepubliceerde stukken blijkt dat de aanvankelijke initiatief­nemer van het ‘Hiltonhotel’ in het voormalige klooster van Koningsbosch, als verdachte is aangemerkt in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Crimineel geld

Burgemeester Jos Hessels werd op 15 juli 2016 door de hoofdofficier van het parket Oost-Nederland per brief erop gewezen dat het verstandig zou zijn om te toetsen of de Nijmeegse projectontwikkelaar Gelasius Vastgoedmaatschappij BV, waarover B. toen de leiding had, mogelijk het hotelplan zou financieren met crimineel geld.

Gevaar

Een dag later belde ook de Limburgse hoofdofficier Roger Bos naar Hessels om hem hier nogmaals op te wijzen. ,,Hij vroeg er ernstig aandacht aan te geven’’, aldus Hessels tegenover het Limburgse dagblad. In de daaropvolgende maanden is er veel overleg geweest tussen de gemeente en de ontwikkelaar. In deze periode droeg B. de leiding van Gelasius over aan Jan Stor, die via zijn BV de baas werd. Pas een jaar later, in juni 2017, vroeg de gemeente het Landelijk Bureau Bibob om advies.

Op 19 oktober meldde het bureau dat er zeer ‘ernstig gevaar’ was dat het project gefinancierd werd met uit strafbare feiten verkregen middelen. De gemeente nam dus het voorlopige besluit om de vergunning voor het hotelplan niet te verlenen.

Lang geleden