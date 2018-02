Nijmeegse oud-klasgenoot Lubbers: 'We wisten toen al dat hij minister zou worden'

Jaren later zou de politicus omschreven worden als een man die nooit met één oplossing voor een probleem kwam. Een eigenschap die Lecluse herkent. ,,Bij proefwerken gaf Lubbers altijd heel systematisch aan: dit is oplossing 1. Oplossing 2 en 3 kwamen eronder als een soort toegift.’’



Waar Lecluse dagelijks op en neer pendelde vanaf zijn ouderlijk huis in Heilig Landstichting, zat Lubbers intern. Net als Paul Swagemakers, die tegenwoordig in Schijndel woont. ,,Het viel meteen op dat hij het voortouw nam'', herinnert Swagemakers zich, ,,In de omgang met anderen was hij heel sympathiek.’’



Dat weet Lecluse ook. ,,Hij had flair. Het was een prima vent.’’