Pizzakoerier Martien uit Nijmegen werd twee keer overvallen in korte tijd

,,Toen ik de klep had dichtgedaan, werd ik van achteren vastgegrepen.’’ Behalve met zo'n 45 euro ging zijn belager, onherkenbaar door sjaal en capuchon, er als een haas vandoor. Mét de bestelde Moroccan Chicken Pizza.



Sinds 11 januari zijn vier pizzakoeriers overvallen in Nijmegen. Martien heeft de twijfelachtige eer voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer te zijn. Voor vrijdag was hij ook op 11 januari al de klos, toen in de Hendrik de Keijserstraat, eveneens in de wijk Heseveld. ,,Het ging eigenlijk precies hetzelfde als vrijdag. Ook toen zei de besteller geen wisselgeld te hebben, vandaar mijn argwaan. Ook toen ben ik met een mes bedreigd.’’