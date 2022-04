Nijmeegse politieke paringsdans kan rare twist krijgen: zelfs ‘passeren’ GroenLinks is mogelijk

Partij voor de Dieren is nergens zo groot geworden als in Nijmegen: ‘Voor het eerst in 16 jaar kans om mee te doen’

NIJMEGEN - Behalve de Stadspartij Nijmegen was er in Nijmegen die andere grote winnaar: de Partij voor de Dieren, die van twee naar vier zetels ging en 9,7 procent van de stemmen kreeg. In alle 29 gemeenten waarin de partij meedeed, wist de PvdD nergens zoveel stemmen te bemachtigen als hier. Voor het eerst ziet de partij het in Nijmegen als realistisch om mee te doen aan de onderhandelingen voor de coalitie.

17 maart