Nijmeegse raad wil alleen nog maar asfalt van ‘schone’ fabrieken: ‘Dit gaat veel vertraging opleveren’

Het voorstel komt van SP, Partij voor de Dieren (PvdD) en GewoonNijmegen.Nu. Aanleiding voor de motie is volgens SP-fractievoorzitter Hans van Hooft de situatie bij de Nijmeegse asfaltproducent APN, die lange tijd te veel schadelijke stoffen uitstootte en in conflict ligt met de gemeente.

‘In Tiel kan het wel’

,,Een groot deel van de gemeenteraad wil die fabriek weg, een ander deel wil dat die zich aan de regels houdt. Eén van die regels is het produceren van asfalt met de best beschikbare technieken. Die worden in Nijmegen niet toegepast”, zegt Van Hooft. ,,In Tiel is dat wel zo, redelijk om de hoek.”