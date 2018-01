Nijmeegse rabbijn op non-actief na beschuldigingen seksueel misbruik

Als Seewald in 2009 hoort dat L. in Amsterdam aan de slag wil gaan als rabbijn, en daardoor beroepshalve ook met kinderen in contact komt, uit hij zijn beschuldigingen richting L. en joodse organisaties in Nederland. Daarop volgt in 2011 onderzoek waaruit blijkt dat er onvoldoende bewijs is van schuld of betrokkenheid van L., schrijft opperrabbijn Binyomin Jacobs in een schriftelijke verklaring op internet. Daarin vertelt Jacobs ook in 2013 informeel op de hoogte te zijn gebracht over een tweede slachtoffer. Omdat die anoniem wilde blijven en geen contact opnam, heeft Jacobs geen verdere actie ondernomen.



,,Pas een paar weken geleden heb ik vernomen dat L. toch als rabbijn aan de slag is gegaan, in Nijmegen. Daarom ben ik naar de krant gestapt’’, vertelt Seewald aan de telefoon vanuit New York. Hij vindt dat Jacobs geen goed onderzoek heeft verricht en de zaak in de doofpot heeft willen stoppen. Mede uit schaamte hebben de twee mannen nooit aangifte van misbruik gedaan bij de politie, zegt Seewald. ,,Nu is de zaak verjaard in de staat waar het misbruik heeft plaatsgevonden.’’



Hij vindt dat de rabbijn ontslagen moet worden en dat Jacobs ook verantwoordelijk is als blijkt dat L. in Nijmegen kinderen heeft misbruikt.