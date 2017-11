Nijmeegse skater Kay Leenders overleden

Sierlijk dansend op de muziek die alleen hij hoorde, via zijn koptelefoon. Zo was hij voor veel Nijmegenaren een vrolijk intermezzo in hun dagelijkse bestaan.

Kaartjes

Voor hoe ontzettend veel Nijmegenaren bleek toen zijn ziekte - kanker - hem velde en hij in een ziekenhuisbed belandde. De oproep van goede vriendin Lot Blaauw om hem een digitaal kaartje te sturen, werd meer dan duizend keer gedeeld en hij ontving honderden kaartjes. Het ziekenhuis riep zelfs op om geen digitale kaartjes meer te sturen, omdat medewerkers er een dagtaak aan hadden om die uit te printen.



Zachtjes

Leenders is in de nacht van zondag op maandag om ongeveer vier uur overleden in zijn bed in hospice Bethlehem. ,,Toch nog onverwachts’’, vertelt Blaauw. ,,Hij moet in zijn slaap zachtjes zijn weggegleden. Zijn vader en ik waren er die avond en hebben hem om een uur of één welterusten gezegd. De zuster is een paar keer bij hem wezen kijken en toen ze kort na vier uur kwam om hem zijn medicijnen te geven, bleek hij heengegaan.’’