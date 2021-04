Nijmeegse studenten protesteren tegen dierproeven voor Radboud-ziekenhuis

Klas in actie om woning voor gevluchte Mebriht te vinden: ‘Ze verdient dit gewoon’

21 april NIJMEGEN – ‘Hallo, onze klas is op zoek naar een woning voor ons klasgenootje Mebriht’. Het is de eerste zin van een Facebook-oproep op de pagina ‘Huren in Nijmegen’. Volgens docent Elvira Castany Padros is het niks geks voor deze klas. ,,Deze mensen zijn net een familie. Ik heb in de 21 jaar dat ik in het onderwijs werk nooit zoiets gezien.”