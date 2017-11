Studentengluurder Nijmegen: ik heb al die ernstige feiten niet gepleegd

ROC's waarschuwen voor wegkapen studenten

6:34 NIJMEGEN - De regionale opleidingscentra (ROC's) in Nijmegen, Ede, en Arnhem waarschuwen voor het voortijdig wegkapen van hun studenten techniek door bedrijven. Het aannemen van jonge, goedkope krachten kan in de aantrekkende markt nu uitkomst bieden. Maar op de lange termijn zadelen we onszelf alleen maar met een probleem op, zo is de beredenering.