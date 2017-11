Nijmeegse studentengluurder krijgt naast cel ook tbs

Het Hof acht het bewezen dat R. in de periode van 2012 tot en met 2014 in totaal vijf jonge vrouwen heeft aangerand of daartoe heeft gepoogd. In een geval ging dat gepaard met afpersing. De incidenten vonden bijna allemaal plaats in de populaire studentenwijk Nijmegen-Oost.

Onschuldig

Vorig jaar werd R., die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, door de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. De Nijmegenaar was het met die uitspraak oneens en ging in hoger beroep. Dat deed het openbaar ministerie overigens ook, justitie vond de uiteindelijke straf juist te laag.

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de strafzaak in hoger beroep, benadrukte R. dat hij 'niets te maken had met de verschrikkelijke strafbare feiten.' Twee van de zeven slachtoffers kende hij: ,,Met hen hield ik onderzoekjes, in ruil voor geld. Ik stelde vragen, over mode en soms ook over seks. Liet ze uitkleden. Ik was benieuwd hoe ver ik kon gaan. Achteraf gezien was het flauw, kinderachtig. Maar er is niets onder dwang gebeurd.’’

DNA-sporen

Van de andere slachtoffers had hij nog nooit gehoord, zo klonk het in de rechtszaal. Dat op kledingstukken van de slachtoffers DNA-sporen van de Nijmegenaar werden aangetroffen, was naar eigen zeggen toeval: ,,Ik ging regelmatig op stap in typische Nijmeegse studentenkroegen, waar de slachtoffers ook kwamen. Daar is het hartstikke druk, je raakt elkaar in het voorbijgaan regelmatig aan. Op die manier kan het DNA zijn overgedragen.’’

Omdat R. heeft geweigerd mee te werken aan onderzoeken bij het Pieter Baan Centrum, achtte justitie tbs eerder niet mogelijk. Volgens de advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, is tbs met dwangverpleging de enige passende oplossing: ,,Deze man is een gevaar voor de maatschappij.’’

Stoornis