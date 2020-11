Nijmeegse verdachte van liquidatie autosloper Henk Baum wordt berecht als volwassene

coronakaart CORONA­KAART | Aantal besmettin­gen in regio daalt licht, kijk hier hoe het in jouw gemeente zit

31 oktober ARNHEM - De besmettingscijfers van de afgelopen 24 uur in deze regio zijn wat gedaald. Er kwamen in totaal 1194 positief getesten bij. Dat zijn er 333 minder dan een etmaal eerder, toen er nog sprake was van een flinke stijging.