Nijmeegse wijk aast op record 'langste koffietafel ter wereld'

De bedoeling was ook om zaterdagochtend meteen maar het wereldrecord te pakken van het grootste aantal mensen dat gezamenlijk koffie drinkt. Dat staat op 368, gevestigd in 2016 in Hamburg. ,,Helaas zijn daarvoor niet genoeg mensen komen opdagen’’, aldus Otten. Erg vindt hij dat niet. ,,Het is allemaal maar een grap natuurlijk. Het belangrijkste is dat we erin zijn geslaagd mensen uit de wijk bij elkaar te brengen op deze Burendag.’’

Guinness Book

Het is ook nog maar de vraag of de recordpoging in Hees het Guinness Book of Records gaat halen. Otten: ,,We hadden niet het geld om een vertegenwoordiger van het Guinness Book over te laten komen om het record officieel met eigen waarneming vast te stellen. Het is niet helemaal duidelijk of we nu aan de regels voldoen. Maar we dienen wel het verzoek in om in het boek opgenomen te worden.’’