Nijmeegse Willie Wortel bouwt drone van kratje Bavaria

Bavaria

In het filmpje van Van der Schouw vliegt hij de krat van Lieshout, waar de brouwerij van Bavaria staat, naar zijn huis in Nijmegen. Het is het vierde filmpje op zijn youtubekanaal Coenter waarin hij een ‘uitvinding’ showt en zeker niet de laatste. In zijn krappe kamer staan twee enorme filmlampen. Verder liggen er allerlei hele en halve uitvindingen, ligt er gereedschap en doet zijn kamer buiten zijn bed meer aan een werkplaats denken dan aan een slaapkamer. “Ik ben bijna altijd aan het klussen in ‘de hut’. Ik hoop dat het balletje met dit filmpje begint te rollen, want ik mijn kanaal heel serieus uitbouwen.”



Er is volgens hem een gat in de markt dat opgevuld moet worden. Hij wil met zijn kanaal de Willie Wortel (naar de uitvinder van Donald Duck) worden. “Er zijn veel mensen die gadgets bespreken en analyseren, maar er is geen kanaal van een gekke uitvinder.”