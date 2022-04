Nijmeegse ‘Zlatan’ is bipolair en wil stigma doorbreken met eigen docu: ‘We lopen vaak met grote boog om mensen met psychische problemen heen’

De Tesla van Richard rijdt ook voor Uber door Nijmegen: ‘Per uur krijg je al snel vier belletjes’

NIJMEGEN - Uber veroorzaakte een aardverschuiving in de taxibranche in de Randstad. De prijsvechter tussen de gevestigde taxicentrales is geliefd bij klanten, maar gehaat bij concurrerende taxichauffeurs. Heeft het bedrijf ook voet aan de grond gekregen in Nijmegen?

21 april