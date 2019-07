Burgemees­ter Mook boos op ANWB: ‘Mijn dochter had dood kunnen zijn door jullie’

29 juli MOOK / AMSTERDAM / CATANIA - Het had niet veel gescheeld of Hesther Gradisen, de dochter van burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar, was verongelukt met haar camper op de A4 bij Schiphol. Net voordat een wiel van haar camper losliet, - ze reed op de middenbaan - kwam de kampeerauto op de vluchtstrook tot stilstand. Dat vervangende wiel was eerder in Spanje gemonteerd door een ANWB-gecertificeerd bedrijf.