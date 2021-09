Nijmegen blijft sociale media gebruiken om uitkeringsfraude op te sporen, maar waar ligt de grens?

Het zorgde deze zomer voor discussie: verschillende Nederlandse gemeenten kijken met burgers mee op sociale media, bijvoorbeeld om rellen te voorkomen en bijstandsfraude op te sporen. Nijmegen bleek honderden keren per jaar anonieme accounts te gebruiken. Via sociale media wordt anoniem informatie over inwoners verzameld en opgeslagen. Gaat dat niet te ver? Sommige privacyexperts vinden van wel.