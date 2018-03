Nijmegen gaat NTR niet bellen over sinterklaas: geen geld voor

Een stad die volgens Klein Hemmink tonnen investeert in Green Capital, Nijmegen Fietsstad en de herbouw van een donjon die er niet komt, kan 'heus wel ergens een potje vinden' voor de nationale intocht.



De lokale sinterklaasintocht is een mooi feest elk jaar, zegt Maarten Mulder namens de Stichting Huis voor de Binnenstad, die de centrumondernemers vertegenwoordigt. Of de stad de nationale intocht moet proberen binnen te halen? ,,Dat is aan de gemeente, maar als het ervan komt, zullen we het omarmen.''