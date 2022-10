Nijmegen gaat zorgen voor ontbijttassen, voor leerlingen met lege maag

Gevaarlij­ke rotonde zorgt voor nieuw slachtof­fer: vijver Takenhof­plein is zwembad voor auto’s

Het was woensdagnacht weer raak op het Takenhofplein in Nijmegen: een automobilist zag de rotonde ‘over het hoofd’ en parkeerde zijn bolide midden in de vijver. Een schrale troost voor de bestuurder is dat hij zeker niet de eerste was. Een overzicht van de opvallendste ongelukken op het Takenhofplein.

26 oktober