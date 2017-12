Nijmegen in 2020 gastheer WK wielrennen voor studenten

Officieel is het sinds afgelopen vrijdag bekend dat Nijmegen het WK studentenwielrennen toegewezen heeft gekregen. Een verrassing was dat echter niet, geeft student Joost van Wijngaarden toe. ,,We waren de enige stad die een bid heeft uitgebracht. We wisten dat het wel goed zat.’’



Van Wijngaarden is als voorzitter van de NSSR de trekker vanuit de studenten achter het binnenhalen van het WK. Met hulp van Nienke Vos (projectleider HAN) en Rob Cuppen (directeur Radboud Sportcentrum) schreef hij het bid. Daarvoor moest 'een waslijst' aan vragen worden beantwoord voor de internationale bond FISU. ,,Vragen over huisvesting en het parcours’’, zegt de student. ,,Maar ook zaken als weersomstandigheden en veiligheid.’’ In oktober reisde Van Wijngaarden naar Lausanne om het bid te presenteren.