Nijmegen is deze week taalhoofdstad vanwege eredoctoraat Adriaan van Dis: ‘Hij laat het belang van het kennen van vreemde talen zien’

Van maandag tot en met donderdag is er een uitgebreid programma met ruim vijftig onderdelen. Bij een aantal activiteiten is Van Dis zelf aanwezig.

Hoogtepunt van de week is de ontvangst van het eredoctoraat door Van Dis, op woensdagmiddag in concertgebouw De Vereeniging. Van Dis gold als ambassadeur voor het leren van talen en culturen. ,,In zijn werk als schrijver en documentairemaker laat hij zien hoe belangrijk het is dat we vreemde talen, culturen en de daarmee verbonden geschiedenissen leren kennen”, zegt hoogleraar Margot van Mulken, erepromotor van Van Dis.