Nijmegen klaar voor de Zevenheuvelenloop

Nijmeegse kerstwinkel opent bij intocht Sint

15:39 NIJMEGEN - Gaan Sinterklaas en de kerstman elkaar zaterdag tegenkomen in de Burchtstraat van Nijmegen? Waarschijnlijk niet. Maar het is wel precies op de dag van de intocht van Sinterklaas aan de Nijmeegse Waalkade dat ook de kerstwinkel It's all about Christmas opengaat in het voormalige pand van Vroom & Dreesmann aan de Grote Markt.