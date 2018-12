Nijmegen krijgt z’n tweede nachtwinkel aan Bloemerstraat

Nog even wachten op luierinza­me­ling in regio Nijmegen

7:00 NIJMEGEN - Het duurt nog zeker een jaar voordat er in Nijmegen en omgeving luiers en ander incontinentiemateriaal apart ingezameld worden. De eerste splinternieuwe reactor van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt is wel vrijwel klaar en wordt volgende week in gebruik genomen. Maar er wordt eerst proefgedraaid met luiers van andere gemeenten, die al een systeem hebben voor inzameling van incontinentiemateriaal.