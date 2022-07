Nijmegen loopt massaal uit voor de Vierdaagsefeesten: files bij de bar en topdrukte op de pleinen

Radboudumc roept extra personeel op vanwege extreme hitte; zo voorkom je een hittebe­roer­te

NIJMEGEN - Het Nijmeegse Radboudumc zet dinsdag, als de Vierdaagse begint, extra personeel in in verband met de extreme hitte die dan verwacht wordt. Ook is het personeel deze week al extra getraind op het herkennen van hitteproblemen.

