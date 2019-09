Dat zegt een woordvoerder van de actievoerders: ,,Het aantal daklozen in Nederland is verdubbeld, terwijl er drie keer zoveel leegstand is in de steden dan tien jaar geleden. Dat is niet met elkaar te rijmen. Ieder mens heeft recht op een dak boven het hoofd.”

‘Niet alle krakers zijn hetzelfde’

Ook rijzen de huurprijzen wat hem betreft de pan uit: ,,In Nijmegen betaal je voor een studentenkamer al gauw meer dan 600 euro per maand. Dat is compleet absurd. En dan heb ik het nog niets eens over de wachtlijsten voor een huurwoning.”

De woordvoerder verwacht ongeveer 1.000 aanwezigen bij de demonstratie, die om 14.00 uur begint: ,,We houden speeches en maken spandoeken. Daarmee willen we aandacht voor deze problematiek. Tegelijkertijd willen we af van het negatieve beeld van krakers dat vaak in de media ontstaat. Niet alle krakers zijn hetzelfde.”