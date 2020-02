Nijmegen niet blij met bedreiging anti-kraker

100 dagen cel Nijmege­naar voor mishande­len conducteur Zutphen

18:23 ARNHEM - Een 41-jarige Nijmegenaar die in 2018 nog celstraf kreeg voor het stalken en bedreigen van zijn Nijmeegse ex-vriendin en haar familie, is nu veroordeeld tot 100 dagen cel wegens bespuging, belediging en mishandeling van personeel in en rond de trein in Zutphen op 15 januari 2019.