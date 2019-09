Nijmegen onderzoekt verbod op venten van lachgas

video Kapper Theo knipt voor ALS-onderzoek na dood vaste klant Henk: ‘Hij was zo'n fijne peer’

10 september NIJMEGEN - De tranen rollen over de wangen in de Nijmeegse kapperszaak Zegt u het maar!. Dit keer in de stoel geen kapperspraatjes over het weer, vakanties en het afgelopen weekend. Het verlies van vaste klant Henk Langhout is het gesprek van de dag.