Nijmegen onderzoekt verhuizing van coffeeshops uit het centrum

NIJMEGEN - Coffeeshops verplaatsen naar woonwijken in plaats van geconcentreerd in de binnenstad zoals nu het geval is. De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66 en SP in Nijmegen gaat uitzoeken of dit een goed idee is.

,,Je hebt een concentratie van coffeeshops in en om het Vlaamse Gas en dus ook een concentratie van de overlast. Dat is al heel lang zo en dat is destijds voortgekomen uit de gedachte dat we niet overal in de stad overlast willen. Maar de vraag is of dit eigenlijk voldoet’’, zegt April Ranshuijsen, fractievoorzitter van GroenLinks, met 11 van de 39 zetels de grootste partij in de Nijmeegse gemeenteraad.

Straatdealers

De overlast zit 'm volgens Ranshuijsen niet alleen in lawaaiige bezoekers of af en aan rijdende auto's: ,,Het is ook dat de coffeeshops dealers aantrekken die in de buurt harddrugs proberen te verkopen. Bij het Vlaamse Gas wordt veel overlast ervaren door dealers op straat. En voor sommige omwonenden is het de vervuiling, die vinden spuiten op straat. Wij vinden gewoon dat er nou 's een grondig onderzoek moet komen en we daar dan een goed debat over moeten hebben in de raad.’’

Gesprek

De nieuwe coalitie is net begonnen en het akkoord tussen GroenLinks, D66 en SP - samen goed voor een meerderheid in de gemeenteraad - nog vers. Het onderzoek naar het spreiden van coffeeshops is een van de voornemens die erin staan. Woordvoerders van coffeeshops Kronkel en Dreadlock en Jetset aan het Vlaamse Gas laten weten graag het gesprek aan te gaan met de raad. ,,Anders gaat het - zoals zo vaak - over ons, maar niet met ons coffeeshophouders'', reageert Stan Esmeijer van Kronkel.