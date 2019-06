Nijmegen opgeschoond tijdens ‘Stop Met Plastic’-dag

,,Zodat we samen de wereld in goede staat kunnen doorgeven aan onze volgende generaties”, zegt ze monter.



Anniek en nog zo'n 300 vrijwilligers hebben zich verzameld op het Mariënburgplein om in groepen uit te zwermen over de stad. Opvallend veel kinderen lopen mee. Ze vinden het voor de verandering eens leuk om op te ruimen. Tabe: ,,Want als we niet oppassen, gaan er veel dieren dood.”

Stop met plastic

De deelnemers geven gehoor aan een oproep van tv-zender National Geographic om Nijmegen te ontdoen van plastic en ander afval. In ruil krijgen ze gratis t-shirts (‘Stop met plastic’) en handschoenen uitgereikt om de stad in smetteloze staat te brengen. Zodat uiteindelijk ook minder plastic in de oceanen belandt.



,,Het spul komt via sloten en rivieren in ons ecosysteem”, legt zenderdirecteur Tim Beudel van National Geographic Benelux uit. ,,Uiteindelijk in de oceanen. Dieren denken dat het voedsel is. Zo komt het ook in onze voedselketen.”

Volledig scherm Vrijwilligers ruimen plastic op in Nijmegen tijdens de landelijke StopMetPlastic-actie van National Geographic. © Flip Franssen

Waal

,,Ik woon vlakbij de Waal”, vertelt Hotske Jetten uit Winssen, ,,en zie hoeveel plastic in de rivier belandt. Ik ben gekomen om daar wat tegen te doen.” Via de Facebook-pagina Zero Waste Nederland is zij geattendeerd op deze dag. ,,Er staan ook allerlei tips op hoe je minder afval produceert. Neem je eigen tassen mee naar de supermarkt, bijvoorbeeld. En gebruik geen schoonmaakmiddelen uit plastic lessen, maar een stuk zeep.”



Kristiaan Schimmel van National Geographic waarschuwt ten overvloede: ,,Eenmaal in zee brokkelt plastic door zout, zeelucht en golven af tot micro-plastics. Die glippen overal doorheen en krijg je nooit meer weg.” Vrijwilligers Marieke van Egeraat en Lidewij Nissen blijven ondanks doemscenario's toch lachen. Marieke: ,,We doen mee voor het goede doel, maar ook omdat we houden van wandelen. Hier hebben we tijd om bij te kletsen, ook bittere noodzaak.”