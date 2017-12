Nijmegen stemt voor de Top 2000: 'Als Queen maar niet wéér op 1 komt'

De meeste bezoekers mogen de bus niet in. Voor Lucille van der Heijden (21), die samen met tweelingzus Esmee voor de bus staat, maakt Van der Goes een uitzondering. Live op de radio vertelt ze waarom November Rain van Guns N' Roses en Hotel California van The Eagles zulke bijzondere nummers voor haar zijn. ,,Met Hotel California ben ik opgegroeid. Als we op zomeravonden met het gezin buiten zaten, kwam die altijd voorbij. November Rain is mooi, omdat ik samen met m'n broer en zus in november ben geboren. We zijn een drieling en onze ouders draaiden dit heel vaak.’’



Dat jonge mannen en vrouwen van tussen de 20 en 25 in Nijmegen de grootste groep stemmers vormen, is ook bij de stembus duidelijk. Ook politicologiestudenten Jules Mostard (21) en Edwin Jans (20) zijn jonge, fanatieke Top 2000-stemmers. Wat er op 1 hoort? ,,School van Supertramp'', vindt Mostard. Jans kiest voor Jeanny, de bekende jaren 80-hit van de Oostenrijkse zanger Falco. ,,Een prachtig lied, melodramatisch en ook nog controversieel.’’



Queen zouden ze niet op 1 zetten. Al kunnen ze er mee leven. Jans: ,,Het is het laatste nummer op oudjaarsavond. Tegen die tijd ben je toch al dronken.’’