Nijmegen stevent af op een miljoenentekort: ‘Dit gaat iedereen merken’

Fractievoorzitter Inge van Dijk van oppositiepartij VVD zegt het zo: ,,Dit is een mega-tegenvaller, we hebben écht een groot financieel probleem, alle alarmbellen zijn afgegaan op het stadhuis. Dit gaat iedereen in de stad merken. Om een schot voor de boeg te geven: wat ons betreft gaat de geplande gemeentelijke aankoop van Museum Het Valkhof niet door. Dat is nu toch niet meer uit te leggen?”

Wethouder Monique Esselbrugge (D66): ,,Het klopt dat we stevige keuzes moeten maken. Dat is pijnlijk. Ik baal hier echt van. Het is een fors tekort.”

Ingelaste vergadering

Dinsdagavond zijn alle Nijmeegse fractievoorzitters op het stadhuis in een ingelaste vergadering bijgepraat. De voor vanavond geplande politieke behandeling van de Zomernota - met daarin zowel bezuinigingsplannen als plannen om geld uit te geven - gaat niet door. Van Dijk: ,,Alle besluitvorming is over de zomer heen getild. In september wordt er verder gedebatteerd.”



Een woordvoerder van de gemeente: ,,We zijn nu namelijk nog volop aan het rekenen. Wat betekent deze tegenvaller precies? Maar dát het een tegenvaller is, is helder, al zagen we dit al wel een beetje aankomen. Het is meer dan we hadden verwacht.”

Extra tekort van 6 miljoen

Quote Nijmegen is een gemeente die veel grond in haar bezit heeft. Daarom raakt ons dit extra hard. Inge van Dijk, Fractievoorzitter VVD In cijfers: dit jaar al zal er zeer waarschijnlijk sprake zijn van een extra tekort van 6 miljoen euro, bovenop het al voorziene tekort van ook 6 miljoen. De komende jaren loopt de extra tegenvaller zelfs op tot 10 miljoen per jaar.



De tegenvaller is het gevolg van de onlangs verstrekte mei-circulaire van de rijksoverheid. Omdat de landelijke overheid in 2018 minder geld heeft uitgegeven dan vooraf was ingecalculeerd, krijgen gemeenten dit jaar minder geld uitgekeerd vanuit het gemeentefonds. Die uitgaven zijn immers gekoppeld aan de uitgaven van de rijksoverheid. Dat heet het ‘trap op, trap af-systeem’: als de rijksoverheid meer geld uitgeeft, mogen gemeenten dat ook (en andersom).

Btw-tegenvaller

Daar komt nog eens bij dat de gemeente Nijmegen de aankomende jaren dik 5 miljoen euro per jaar misloopt uit het zogenaamde BTW-compensatiefonds. Dat is een fonds waar gemeenten een beroep op kunnen doen als zij bijvoorbeeld grond verkopen.



Daarover betalen zij net als iedereen btw aan de rijksoverheid. Maar gemeenten kunnen die afdracht (deels) gecompenseerd krijgen. Het punt: omdat de afgelopen jaren te veel gemeenten een beroep deden op dat fonds, wordt de taartpunt die Nijmegen krijgt minder groot. VVD-raadslid Van Dijk: ,,Nijmegen is een gemeente die veel grond in haar bezit heeft. Daarom raakt ons dit extra hard.”

Fikse kater

De woordvoerder van de gemeente Nijmegen wijst er op dat veel meer Nederlandse gemeenten nu met een fikse kater worden geconfronteerd. ,,Het is vooraf altijd moeilijk in te schatten hoeveel geld we van het rijk krijgen. Dit jaar is het verschil wel erg groot. Daar gaan we in Den Haag zeker aandacht voor vragen. Hoe kunnen wij als gemeente plannen maken als we niet weten welk budget we hebben?”

Volgens Van Dijk zijn er onvoldoende reserves om de klappen op te vangen: ,,Er zullen opnieuw keuzen moeten worden gemaakt. Met deze wetenschap vind ik bijvoorbeeld dat je absoluut niet aan de stad kan verkopen dat je voor miljoenen euro’s Museum het Valkhof koopt of een peperdure fietsopgang bij de Hezelpoort bouwt.”

D66-wethouder Esselbrugge zegt dat voor dit jaar wel degelijk voldoende reserves voorhanden zijn. ,,Dat geeft ons tijd om een beleid voor de komende jaren te maken. Dit probleem is niet onoplosbaar.”

Duimschroeven