Nijmegen stuurt zo'n 400 stempassen na

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. ,,Ook in de gevallen dat mensen hun stempas kwijtraken, sturen we een vervangende pas.’’

Anderhalve week geleden leek het erop dat de bezorging had gefaald in 'tientallen gevallen'. Een paar dagen later bleek de omvang vele malen groter. Zo'n 200 Nijmegenaren meldden dat ze (nog) geen stempas in de bus hadden gehad. En inmiddels is de teller opgelopen naar 400 gevallen, waarbij het volgens de gemeente dus in de helft van de gevallen gaat om mensen die hun stempas zijn kwijtgeraakt.