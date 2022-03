‘Nijmegen telde ooit bijna honderd schoorstenen’

Column Kale Ries ‘Brieven­bus­sen zijn allemaal kleinkinde­ren van de duivel’

We mogen volgende week weer kiezen. Ik denk dat iedereen dat inmiddels wel doorheeft. De brievenbussen liggen vol met prachtige folders, soms ook als je een nee-neesticker hebt. Soms is het per ongeluk. Soms niet. Soms worden er fouten gemaakt, soms zijn er partijen die structureel schijt hebben aan die stickers. Daar ga ik het vandaag niet over hebben.

