Nijmegen valt af als locatie voor ruimtevaartinstituut SRON

Bisschop De Korte te gast in Ontmoetingskerk

9:00 Nijmegen - Duurzamer leven leidt tot minder verspilling en uiteindelijk ook tot minder armoede. Dat is de boodschap van een lezing die bisschop Gerard de Korte dinsdagavond houdt in de Ontmoetingskerk in de Nijmeegse wijk Meijhorst.