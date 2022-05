Nijmegen vangt opnieuw asielzoekers uit overvol Ter Apel op: tragisch dat het nodig is, zegt Bruls

NIJMEGEN - Honderd asielzoekers uit de overvolle crisisopvang in Ter Apel slapen vanaf deze vrijdag in de Jan Massinkhal in Nijmegen. Net als vorige maand.

Nijmegen wil zo het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) helpen: de crisisopvang in Ter Apel is al tijden overbelast. Omdat het aanmeldcentrum vol is, moesten mensen buiten slapen. Later werden er tenten geplaatst.

Burgemeester Bruls noemt het in een begeleidende verklaring ‘buitengewoon tragisch dat de opvang van vluchtelingen in Nederland nog steeds zulke acute noodoplossingen vraagt’, woorden die hij vorige maand ook koos. Want ook vorige maand stelde Nijmegen de sporthal open voor honderd asielzoekers uit Ter Apel.

‘Onze plicht’

‘We zien allemaal de hoge nood in Ter Apel’, laat Bruls weten. ‘Ik beschouw het dan ook nog steeds als onze plicht om bij te dragen aan een oplossing hiervoor.’

Hoe lang de opvang in de Jan Massinkhal nodig is, is niet bekend. Duidelijk is wel dat de asielzoekers de sporthal voor 1 juni moeten verlaten. Nijmegen en het COA hebben afgesproken dat de opvang in de sporthal na deze maand stopt.

Tijdens de coronacrisis werd de Jan Massinkhal gebruikt voor vaccinaties, in maart werden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Begin deze maand besloot Nijmegen dat er per 1 juni een eind komt aan noodopvang in de Massinkhal.