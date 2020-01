Nijmegen verbiedt per direct straathandel van lachgas in centrum

NIJMEGEN - De straatverkoop van lachgas in het centrum van Nijmegen is per direct verboden. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar december stemde de gemeenteraad al in met een pilot om voor de duur van één jaar straathandel in lachgas tegen te gaan.

Het verbod geldt voor vrijwel de volledige binnenstad en het stationsgebied. Dat is geen toeval, betoogt het college in een schriftelijke toelichting op de beslissing: ‘De verkoop van lachgas richt zich met name op het uitgaanspubliek. Derhalve is gekozen voor het gebied waar het uitgaanspubliek zich doorgaans bevindt.’

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is al langer fel tegenstander van het gebruik van lachgas en wees al vaker op de gezondheidsrisico's en overlast die gepaard gaan met lachgas. Een meerderheid van de gemeenteraad zag aanvankelijk niets in een verbod, maar liet zich in december toch overtuigen door de burgervader om in ieder geval het verbod op straathandel op te nemen in de APV.

,,Daar ligt de kern van de problematiek”, betoogde Bruls toen. ,,Er houden zich criminele sujetten mee bezig.”

Arnhem

Het verbod in Nijmegen gaat minder ver dan in Arnhem. Zo blijft de verkoop van lachgas in de horeca - anders dan in Arnhem - vooralsnog buiten schot. Mogelijk verandert dat in de toekomst, hoewel dat wel nog even op zich laat wachten: de Haagse politiek is nog altijd bezig met een landelijk verbod op de verkoop van lachgas.