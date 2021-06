Nijmegen verdubbelt tempo woningbouw: aankomende vier jaar 8000 woningen erbij

In de talkshow, die De Gelderlander samen met debatcentrum LUX hield, stond de woningnood in Nijmegen centraal. In geen andere stad in Gelderland is het tekort aan woningen zo groot als in Nijmegen. Landelijk staat de stad zelfs in de top drie van steden-met-woningnood, net achter Amsterdam en Utrecht. Nijmegen komt momenteel zo’n 6000 woningen tekort, zo werd onlangs becijferd.

,,,We hebben inderdaad een enorm acuut woningtekort”, erkent Vergunst, die als wethouder onder meer over het woonbeleid in de stad gaat. ,,Dat is heel vervelend. Want vergeet niet dat wonen een eerste levensbehoefte is. Daarbij kun je je afvragen of je alles aan de markt moet overlaten. De koopsector is de afgelopen jaren behoorlijk vervuild door maatregelen van de rijksoverheid. Dat kopers nu soms enorm moeten overbieden om een woning te krijgen, is heel treurig.”