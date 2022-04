Nijmegen wacht niet op Rijk: Oekraïense vluchtelingen krijgen snel 260 euro leefgeld per maand

Holger Rodoe, van raadslid in Gennep naar wethouder in Mook en Middelaar

GENNEP - Hij is pas 31 jaar. Maar politieke ambities binnen het lokale bestuur heeft Holger Rodoe voldoende. Misschien is het daarom niet verwonderlijk dat het Gennepse VVD-raadslid wethouder wordt in buurgemeente Mook en Middelaar.

